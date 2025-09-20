Πανεπιστήμιο Πατρών: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την εμπρηστική επίθεση- Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι δράστες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τον εντοπισμό των αγνώστων δραστών, οι οποίοι τοποθέτησαν εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό στην πόρτα τουαλέτας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρής έκτασης ζημιές.

Ειδικότερα, τα υπολείμματα του εμπρηστικού-εκρηκτικού μηχανισμού πρόκειται να μεταφερθούν για έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, προκειμένου να βρεθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Επίσης, αστυνομικοί έχουν ερευνήσει τον χώρο που είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός, με σκοπό την συλλογή επιπλέον στοιχείων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άγνωστοι δράστες είχαν περιβάλλει τον εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό, που αποτελείτο από μία φιάλη βουτανίου, με κερί και εύφλεκτο υλικό, ενώ τον είχαν δέσει με χαρτοταινία.

Σε βάρος των αγνώστων δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για κατασκευή-κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.