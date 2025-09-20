Πανεπιστήμιο Πατρών: Ποιοι κρύβονται πίσω από τον εκρηκτικό μηχανισμό; Τι ψάχνει η Ασφάλεια;

Η Ασφάλεια Πατρών ερευνά τις τελευταίες ώρες την ταυτότητα και τα κίνητρα των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (19.09) άγνωστοι τοποθέτησαν μια φιάλη βουτανίου με εύφλεκτο υλικό στην τουαλέτα του Τμήματος Γεωλογίας, προκαλώντας έκρηξη που προκάλεσε φθορές στην πόρτα του χώρου.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός, με ειδική ομάδα της Ασφάλειας να μεταβαίνει στο Πανεπιστήμιο και να ξεκινά έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν στην επίθεση.