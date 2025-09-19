Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο - Συναγερμός στην Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/09/2025) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν άγνωστοι πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο κτήριο του Τμήματος Γεωλογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μηχανισμός αποτελούνταν από φιάλη βουτανίου και εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη που προκάλεσε φθορές στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που διεξάγει έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την ενέργεια.