Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο - Συναγερμός στην Αστυνομία

Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο ...

Προκλήθηκαν φθορές σε πόρτα του Ιδρύματος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/09/2025) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν άγνωστοι πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο κτήριο του Τμήματος Γεωλογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μηχανισμός αποτελούνταν από φιάλη βουτανίου και εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη που προκάλεσε φθορές στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που διεξάγει έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την ενέργεια.

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Αγρίνιο: Αυτή είναι η 50χρονη πολύτεκνη μητέρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών: Κλιμακώνουν με απεργία πείνας στον Άρειο Πάγο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ειδήσεις