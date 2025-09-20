Back to Top
Αχαΐα: Καλοκαίρι με πτώση στην εστίαση- Ανησυχία για το φθινόπωρο

Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για σημαντική κάμψη

Με μειωμένη κίνηση έκλεισε η θερινή σεζόν για τα καταστήματα εστίασης στην παραλιακή ζώνη της Αχαΐας.

Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για σημαντική κάμψη, η οποία έρχεται να προστεθεί στη μειωμένη κατανάλωση που καταγράφηκε και τον χειμώνα.

Η τάση αυτή, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, αποδίδεται κυρίως στη συγκρατημένη διάθεση των καταναλωτών, που περιορίζουν συνεχώς τις εξόδους τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, εντείνοντας την ανησυχία για το μέλλον της εστίασης στην περιοχή.

