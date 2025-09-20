Αχαΐα: Καλοκαίρι με πτώση στην εστίαση- Ανησυχία για το φθινόπωρο

Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για σημαντική κάμψη
Με μειωμένη κίνηση έκλεισε η θερινή σεζόν για τα καταστήματα εστίασης στην παραλιακή ζώνη της Αχαΐας.
Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για σημαντική κάμψη, η οποία έρχεται να προστεθεί στη μειωμένη κατανάλωση που καταγράφηκε και τον χειμώνα.
Η τάση αυτή, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, αποδίδεται κυρίως στη συγκρατημένη διάθεση των καταναλωτών, που περιορίζουν συνεχώς τις εξόδους τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, εντείνοντας την ανησυχία για το μέλλον της εστίασης στην περιοχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr