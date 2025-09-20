Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Νέα πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Λιμεναρχείου

Πάτρα: Νέα πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο...

Δεν εντοπίστηκαν άτομα μέσα

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 6:00, το κτίριο που στέγαζε παλαιότερα το Λιμεναρχείο, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο εδώ και καιρό αποτελεί καταφύγιο για άστεγους και άλλα άτομα που βρίσκουν προσωρινή στέγη στον χώρο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Δεν εντοπίστηκαν άτομα μέσα στο κτίριο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Επίθεση σε 16χρονο από ομάδα ανηλίκων - Νοσηλεύεται στην Αθήνα

Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο - Συναγερμός στην Αστυνομία

Κλιματική κρίση: Βαρύ το τίμημα για την Πάτρα – Δεύτερη η Αθήνα σε νεκρούς ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Λιμεναρχείο

Ειδήσεις