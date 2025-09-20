Πάτρα: Νέα πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Λιμεναρχείου

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 6:00, το κτίριο που στέγαζε παλαιότερα το Λιμεναρχείο, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο εδώ και καιρό αποτελεί καταφύγιο για άστεγους και άλλα άτομα που βρίσκουν προσωρινή στέγη στον χώρο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Δεν εντοπίστηκαν άτομα μέσα στο κτίριο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.