Πάτρα: Επίθεση σε 16χρονο από ομάδα ανηλίκων - Νοσηλεύεται στην Αθήνα

Σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Αθήνας
Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/09/2025) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις ανήλικοι —δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος— επιτέθηκαν σε έναν συνομήλικό τους, τον οποίο ξυλοκόπησαν βάναυσα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος υπέστη κατάγματα στο σαγόνι και τη μύτη.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και τελικά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανήλικων δραστών, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr