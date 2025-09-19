Πάτρα: Επίθεση σε 16χρονο από ομάδα ανηλίκων - Νοσηλεύεται στην Αθήνα

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/09/2025) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις ανήλικοι —δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος— επιτέθηκαν σε έναν συνομήλικό τους, τον οποίο ξυλοκόπησαν βάναυσα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος υπέστη κατάγματα στο σαγόνι και τη μύτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και τελικά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανήλικων δραστών, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.