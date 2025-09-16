Πάτρα: Τι λέει η αδελφή του 14χρονου που δέχθηκε επίθεση από 16χρονο την ημέρα του αγιασμού

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, όπως καταγγέλλει αδερφή 14χρονου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ίδια την ημέρα του αγιασμού ένας 16χρονος ξυλοκόπησε τον 14χρονο αδερφό της, ισχυριζόμενος ότι ο τελευταίος έβριζε την ξαδέρφη του. Όταν ο 14χρονος αρνήθηκε ότι έκανε κάτι τέτοιο του έριξε μπουνιά στο πρόσωπο, καταγγέλλει μιλώντας στα nea.gr. Αν και το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το σχολείο, οι καθηγητές ειδοποίησαν τους γονείς του 14χρονου και εκείνοι με τη σειρά τους πήγαν να παραλάβουν τον γιο τους και κατόπιν κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία, ενώ το θύμα υποβλήθηκε και σε ιατροδικαστική εξέταση.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί. Στα διαλείμματα του σχολείου ο 16χρονος, όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα, εκφόβιζε τον 14χρονο πιέζοντάς τον να αποσύρει τη μήνυση που είχαν καταθέσει οι γονείς του εναντίον του και επέμενε όταν εκείνος του εξηγούσε ότι δεν περνάει από το χέρι του το να συμβεί κάτι τέτοιο. Τέσσερις μέρες μετά και ενώ πήγαινε για ένα καφέ με μία φίλη της, η αδερφή του 14χρονου τον πέτυχε στο δρόμο να βαδίζει με γοργό βήμα. Όταν τον ρώτησε τι έχει γίνει της απάντησε με μία ερώτηση: «Μπορώ να έρθω μαζί σου;»

Στο απέναντι πεζοδρόμιο η αδερφή του 14χρονου είδε τον 16χρονο μαζί με πέντε κοπέλες, αμέσως ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός με τον καθένα να λέει τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη. Ο 14χρονος υποστήριξε ότι από το σχολείο μέχρι το σπίτι της αδερφής του η παρέα των έξι συνολικά ατόμων τον ακολουθούσε και οι δύο από τις πέντε κοπέλες τον χτυπούσαν. Ο 16χρονος, δεδομένου ότι τον επιβάρυνε ήδη μία μήνυση δεν τον χτύπησε αλλά τον εμπόδιζε να φύγει.

Τελικά, αφού ήρθε ο πατέρας του 16χρονου και κάλεσαν την αστυνομία, ο τελευταίος συνελήφθη μαζί με τις δύο από τις πέντε κοπέλες που τον συνόδευαν καθώς οι υπόλοιπες τρεις είχαν φύγει. Οι γονείς του 14χρονου κατέθεσαν και δεύτερη μήνυση.

Όπως κατήγγειλε η αδερφή του, ο 14χρονος έφερε εκδορές στο μάγουλο σαν να είχε υποστεί σφαλιάρες και νυχιές και το πρόσωπό του ήταν πρησμένο από τα χτυπήματα. Ο αδερφός της, όπως η ίδια εξομολογείται, φοβάται και ντρέπεται να πάει στο σχολείο, ενώ οι γονείς του έχουν μεριμνήσει ήδη προκειμένου να αλλάξει σχολικό περιβάλλον αλλά και να αρχίσει να τον παρακολουθεί ειδικός ψυχίατρος