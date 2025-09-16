Πάτρα: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονο

Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, οδηγώντας στη σύλληψη τριών εφήβων και των γονέων τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ανήλικοι, (δυο κορίτσια - ένα αγόρι) ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων από κοινού, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία του 14χρονου και του πατέρα του, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι εντόπισαν τον μαθητή να κινείται πεζός και του προκάλεσαν ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.