Πρόεδρος Πολωνίας προς ΝΑΤΟ: «Να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο απέναντι στη Ρωσία»

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο». Ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς σε συνέντευξή του στη γερμανική ταμπλόιντ Bild.

Απέναντι στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones που η Βαρσοβία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της αποδίδουν στη Ρωσία , ζήτησε την άμεση ενίσχυση της αποτροπής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο η πλήρης στρατιωτική ετοιμότητα μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη.

Πρόεδρος εδώ και λιγότερο από έναν μήνα, ο εθνικιστής πολιτικός της Πολωνίας που αναμένεται την Τρίτη (16.09.2025) στο Βερολίνο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι οργάνωσε απευθείας την επίθεση με τα drones.

«Αυτή είναι μια επίδειξη του τι είναι ικανός να κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε. Από τα περίπου είκοσι drones, μόνο τρία ή τέσσερα καταρρίφθηκαν. Ωστόσο, ο αρχηγός του κράτους εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι κανένας Πολωνός,πολίτης ή στρατιωτικός, δεν έχασε τη ζωή του.

Στήριξη στον Τραμπ και κυρώσεις

Ο Κάρολ Ναβρότσκι υιοθέτησε επίσης την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ: όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ένα μέτρο που θα επηρέαζε τόσο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία όσο και τη Γαλλία, η οποία εισάγει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ινδίας.

«Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», εκτίμησε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο στις προσπάθειές του.