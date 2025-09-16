Πάτρα: Φως στα αίτια θανάτου του 21χρονου στην Εγλυκάδα - Σήμερα η νεκροψία

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από τον ξαφνικό θάνατο ενός 21χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρός στο σπίτι του, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν στο δωμάτιό του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Λίγο αργότερα, στενό συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε στο πάτωμα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία.

Στο κεφάλι του 21χρονου εντοπίστηκε τραύμα, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προκλήθηκε από την πτώση του.

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.