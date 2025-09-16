Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Φως στα αίτια θανάτου του 21χρονου στην Εγλυκάδα - Σήμερα η νεκροψία

Πάτρα: Φως στα αίτια θανάτου του 21χρονο...

Ο νεαρός κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από τον ξαφνικό θάνατο ενός 21χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρός στο σπίτι του, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν στο δωμάτιό του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Λίγο αργότερα, στενό συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε στο πάτωμα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία.

Στο κεφάλι του 21χρονου εντοπίστηκε τραύμα, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προκλήθηκε από την πτώση του.

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.

Ειδήσεις Τώρα

Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής

Αλάσκα: Εμφανίστηκε νέο νησί από το λιώσιμο των πάγων

Τι σημαίνει ότι ο Μασκ θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, διερωτάται ο Πάπας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θάνατος Εγλυκάδα

Ειδήσεις