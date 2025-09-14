Αλάσκα: Εμφανίστηκε νέο νησί από το λιώσιμο των πάγων

Με την δημιουργία ενός νησιού να χρειάζεται συνήθως αιώνες ή και χιλιετίες μετακινήσεων τεράστιων τεκτονικών πλακών, η κατάσταση φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει εξαιτίας την κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει πλέον όλες τις χώρες του κόσμου, κάποιες λιγότερο, κάποιες περισσότερο.

Το λιώσιμο των πάγων στην Αλάσκα πάντως είναι ένα φαινόμενο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών.

Η χερσαία έκταση των δύο τετραγωνικών μιλίων (περίπου 5 τ.χλμ.), γνωστή ως Prow Knob, ήταν παλαιότερα ενιαίο τμήμα του παγετώνα Alsek στην Αλάσκα. Ωστόσο, η NASA διαπίστωσε ότι πλέον περιβάλλεται πλήρως από νερό, αποκομμένη από τον πάγο, δημιουργώντας έτσι ένα νησί.

Ουσιαστικά, εικόνα που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat 8 τον Αύγουστο δείχνει ότι η Prow Knob έχει χάσει οποιαδήποτε επαφή με τον παγετώνα και σύμφωνα με το NASA Earth Observatory, η μετατροπή της σε νησί πιθανότατα συνέβη μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου.

Η NASA αποδίδει την ταχεία αλλαγή στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται να έχουν αποσταθεροποιήσει τον παγετώνα.

Οι επιστήμονες βέβαια έχουν προειδοποιήσει πως το λιώσιμο των πάγων μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες.