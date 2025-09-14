Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες στα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Το καλοκαίρι σταδιακά τελειώνει, ο Σεπτέμβριος έχει φτάσει και πλησιάζει η επόμενη αλλαγή ώρας, από τη θερινή στη χειμερινή.

Η μετάβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, προσφέροντάς μας επιπλέον ύπνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την κατάργηση της αλλαγής ώρας δύο φορές τον χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή.

Τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση με ισχυρή πλειοψηφία, αλλά η εφαρμογή της αναβλήθηκε για το 2021, εξαιτίας και της πανδημίας Covid-19.

Ωστόσο, έως και το 2025, το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση. Ζητήθηκε περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση των συνεπειών, με αποτέλεσμα η πρόταση να παραμένει σε εκκρεμότητα. Έτσι, μέχρι νεωτέρας, η καθιερωμένη αλλαγή ώρας συνεχίζεται κανονικά.



