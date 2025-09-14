Πλειστηριασμοί: «Χάθηκε» μια πόλη- 180.000 πρώτες κατοικίες άλλαξαν χέρια

Μια ολόκληρη πόλη σε μέγεθος… Λάρισας έχει χαθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια λόγω των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN, από το 2019 έως το 2023 περισσότερα από 180.000 κατοικίες άλλαξαν ιδιοκτήτη, ενώ η τάση παραμένει ανοδική και σήμερα.

Οι πλειστηριασμοί αυξάνονται συνεχώς, μήνα με τον μήνα. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος, «πήραμε μια ανάσα τον Αύγουστο, αλλά η τάση είναι ξεκάθαρη», υπογραμμίζοντας ότι από τους συνολικά 4.500 έως 5.000 πλειστηριασμούς που πραγματοποιούνται, «η πλειοψηφία είναι πρώτης κατοικίας και μάλιστα μεσαίου και χαμηλού επιπέδου».

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 του μήνα, έχουν ήδη αναρτηθεί 1.525 πλειστηριασμοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος Σπύρος Φρεμεντίτης. Μάλιστα, τόνισε ότι πλέον υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τέτοια ακίνητα: «Σήμερα τα σπίτια τα χτυπάνε. Ουσιαστικά, πολλαπλασιάζεται η πληροφορία ότι βγαίνει ένα σπίτι στον πλειστηριασμό και υπάρχουν μέχρι και αγγελίες στο διαδίκτυο».

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας, επικαλέστηκε επίσημα στοιχεία της Eurostat, λέγοντας: «Την περίοδο 2019–2023 η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης. Έχουμε μια μείωση κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες (...). Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 180.000 κατοικίες. Όχι ακίνητα γενικά, σπίτια. Δηλαδή σε τέσσερα χρόνια χάθηκαν στους πλειστηριασμούς 180.000 σπίτια».

«Δεν υπάρχει πραγματική προστασία πρώτης κατοικίας»

Ο πρόεδρος του E-Real Estates στάθηκε ιδιαίτερα στις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου: «Μάλλον δεν έχουμε έναν νόμο ο οποίος πραγματικά προστατεύει την πρώτη κατοικία. Κατά πρώτον, δεν υπάρχει αυτό. Κατά δεύτερον, όσον αφορά το εισόδημα του κόσμου, βλέπω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή έχεις ένα εισόδημα 800 ευρώ τον μήνα και σου κάνουν μια ρύθμιση σε 700 ευρώ. Είναι σαν να σου λένε να σου πάρουν το σπίτι. Ξεκάθαρα».

Όπως τόνισε, «όταν ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη δοσοποίησή του αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγείται στον πλειστηριασμό. Είναι πάρα πολύ απλό».