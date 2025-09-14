Νέα σελίδα στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες: Chevron στην Κρήτη- 200 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου στο Ιόνιο

Σημαντικές προσδοκίες για την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων δημιουργούν οι τελευταίες εξελίξεις με τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy, τόσο σε τέσσερις νέες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όσο και στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο, όπου οι έρευνες βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron υπέβαλε επίσημη προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, σε συνεργασία με την Helleniq Energy. Το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας είχε ήδη εκδηλωθεί από τις αρχές του 2025, για μια περιοχή με όχι μόνο ενεργειακή, αλλά και έντονη γεωπολιτική σημασία, λόγω της ΑΟΖ.

Οι τέσσερις νέες περιοχές, μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο, οδεύουν προς παραχώρηση στην κοινοπραξία, ενώ για το “οικόπεδο 2” η αρχική εκτίμηση των πιθανών ποσοτήτων φυσικού αερίου φτάνει τα 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (ή 200 δισ. κυβικά μέτρα), σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Energean, κ. Μαθιό Ρήγα.

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη (επενδύσεις, απασχόληση, μείωση εισαγωγών), οι εξελίξεις αποκτούν και γεωπολιτικό βάρος για την Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, η συμμετοχή της Chevron επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή νότια της Κρήτης.

Παράλληλα, η εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων ενισχύει τον στόχο να καταστεί η χώρα πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση — όχι μόνο ως διαμετακομιστικός κόμβος, αλλά και ως παραγωγός.

Ο διαγωνισμός αφορά τις περιοχές:

- «Μπλοκ Α2»

- «Νότια της Πελοποννήσου»

- «Νότια της Κρήτης 1»

- «Νότια της Κρήτης 2»

Η Helleniq Energy είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρώτη και η Chevron για τις άλλες τρεις. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν κοινή προσφορά για όλες τις περιοχές. Έχει ήδη συσταθεί επιτροπή αξιολόγησης, ενώ έπεται η κατάρτιση, υπογραφή και κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή.

Όσον αφορά το “οικόπεδο 2” (30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας), η σχετική σύμβαση κυρώθηκε το 2018, με την κοινοπραξία Energean (75%) – HELLENiQ Upstream (25%) να έχει σήμερα τα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον κ. Ρήγα, η περιοχή παρουσιάζει υψηλό δυναμικό, αλλά για την επιβεβαίωση της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος απαιτείται ερευνητική γεώτρηση, κάτι που προϋποθέτει υψηλό κόστος και επενδυτικό ρίσκο.

Γι’ αυτό και η κοινοπραξία αναζητά στρατηγικό εταίρο για τη συνέχιση του έργου. Τα βάθη στο συγκεκριμένο σημείο κυμαίνονται από 500 έως 1.500 μέτρα, ενώ η ύπαρξη ενεργών πετρελαϊκών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Δυτικό Κατάκολο, Αδριατική) αυξάνει το γεωλογικό ενδιαφέρον. Η Energean έχει επίσης ζητήσει παραχώρηση παρακείμενης περιοχής από την Ιταλία.

Με τις τέσσερις νέες περιοχές, ο συνολικός αριθμός παραχωρήσεων φτάνει τις 9, οι οποίες είναι:

- Οικόπεδο 2 (Energean – HELLENiQ)

- Μπλοκ Ιονίου (100% HELLENiQ)

- Περιοχή 10 – Κυπαρισσιακός (100% HELLENiQ)

- Δυτικά & Νοτιοδυτικά Κρήτης (Exxon 70% – HELLENiQ 30%)

Οι 4 νέες περιοχές υπό παραχώρηση

Η χερσαία παραχώρηση των Ιωαννίνων έχει επιστραφεί στο Δημόσιο, ενώ για το Κατάκολο εκκρεμεί η επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ένταξή του σε υπό σύσταση θαλάσσιο πάρκο. Παραγωγή σήμερα καταγράφεται μόνο στον Πρίνο, από την Energean.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να καθορίσουν τη μελλοντική ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και τον ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.