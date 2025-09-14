Ζελένσκι: «Η Ρωσία επεκτείνει τον πόλεμο- Πρέπει να υποστεί τις συνέπειες»

Πυρά κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (14.09.2025), έπειτα από τους συναγερμούς που σήμαναν σε Πολωνία και Ρουμανία λόγω παραβίασης των εναέριων χώρων τους από ρωσικά drones.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχαν πλήρη γνώση της πορείας των drones. «Δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποστολή drones σε Πολωνία και Ρουμανία από τη Ρωσία αποσκοπεί στο να «επεκτείνει τον πόλεμο».

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

«Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες για να μην επιβάλουν κυρώσεις», είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Κλιμακώνεται η ένταση στα ευρωπαϊκά εδάφη

Η Ρουμανία, το βράδυ του Σαββάτου, παρακολούθησε ένα drone από τη Ρωσία που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας με τις αρχές να στέλνουν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκου της Τουλτσέα, που βρίσκεται κοντά στον Δούναβη στα σύνορα με την Ουκρανία, να βρουν καταφύγιο.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά F-16 και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο» που παρακολουθούσαν «μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.