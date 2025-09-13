Δυτική Ελλάδα: Από τους 690 νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς, οι 172 έλαβαν άδεια!

Προφανώς και τη δικαιούνται, ωστόσο είναι ένας από τους λόγους που το υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να είναι συνεπές με το εκπαιδευτικό προσωπικό του στα σχολεία κατά τον αγιασμό. Και τα κενά καταγράφονται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να καθίσταται «δομικό», όπως ανέφερε χθες η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Βέβαια, εδώ και είκοσι χρόνια το θέμα των αδειών λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς προβληματίζει τους εκάστοτε υπουργούς. Σε άλλες χώρες οι διορισμοί γίνονται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Στην Ελλάδα, όπως επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη, το πρόβλημα είναι μόνιμο «λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που παρουσιάζει η «Καθημερινή», σχεδόν το 23% από τους 9.158 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν φέτος, ζήτησε αμέσως άδεια. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι οι άδειες κύησης, ανατροφής τέκνου και επαπειλούμενης κύησης. Επίσης, σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Παιδείας που μίλησαν στην «Κ», κάποιοι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί δεν κάνουν αποδοχή διορισμού, κάποιοι ζητούν άδεια άνευ αποδοχών και ορισμένοι ζητούν παράταση –συνήθως μικρή– στον χρόνο ορκωμοσίας τους για πολύ σοβαρούς λόγους. Η επεξεργασία των στοιχείων των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων, πάντως, δείχνει ότι ποσοστιαία πολύ περισσότερες άδειες ζητήθηκαν από εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου. Σε αυτές τις περιφέρειες όσοι ζήτησαν άδειες πλησιάζουν το 30%. Αντίθετα, στην Αττική το ποσοστό είναι 16,1%.

Ο πιο συνήθης λόγος, όπως ανέφεραν τα ίδια στελέχη, είναι ο εξής: Κάποιοι από όσους γνωρίζουν ότι θα διοριστούν (επειδή βρίσκονται ψηλά στον πίνακα των διοριστέων του ΑΣΕΠ) και ξέρουν ότι συντρέχει λόγος για να λάβουν άδεια, δηλώνουν σχολεία σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Η τοποθέτηση σε τέτοιες περιοχές πριμοδοτείται ιδιαίτερα (ενδεικτικά η Σύμη «δίνει» 8 μόρια και η Αττική 0,5) και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό όταν ολοκληρωθεί η πρώτη διετία του διορισμού του, να πετύχει μετάθεση όσο πιο κοντά στο σπίτι του.

«Δομικό ζήτημα»

Η Σοφία Ζαχαράκη, ερωτώμενη (ΕΡΤ) για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία κατά την έναρξη της σχολική χρονιάς, έκανε λόγο για «δομικό ζήτημα». «Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6. Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό, ώστε να καλύψει την ανάγκη».

Βεβαίως, τα κενά που αφήνουν όσοι διορίστηκαν καλύπτονται από τους αναπληρωτές. Αλλά και κάποιοι που προσλαμβάνονται σε θέση αναπληρωτή είτε παίρνουν άδεια είτε αρνούνται τη θέση. Για την κάλυψη αυτών των κενών απαιτείται μία νέα φάση προσλήψεων. «Οποια κενά διαπιστώνονται μετά τον διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την πρώτη φάση τοποθέτησης περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών, θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Συνήθως η δεύτερη φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Φέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την ίδια, «στις χώρες όπως η Γερμανία και το Βέλγιο δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει αν υπάρχει, και πού υπάρχει, κενό. Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων, ακόμη και σχολείων. Εδώ όμως έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση εκπαιδευτικών πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, κάποιοι αναπληρωτές. Λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις».