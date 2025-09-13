Δυτική Ελλάδα: 20 έργα για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από τις φωτιές και την αντιπλημμυρική θωράκιση

Στην υλοποίηση περίπου 20 έργων, το κόστος των οποίων φθάνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών σε τεχνικές υποδομές από τις φωτιές που έπληξαν τον Αύγουστο περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, προγραμματίζει να προχωρήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για αυτό ακριβώς τον λόγο, αναμένεται να γίνει κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, που αφορά τις υποδομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της περιφερειακής επιτροπής, τις οποίες παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επιτροπή καταγραφής ζημιών από τις δασικές πυρκαγιές πρότεινε την υλοποίηση 10 έργων στην Αχαΐα, κόστους 20.450.000 ευρώ, 6 έργων στην Αιτωλοακαρνανία, ύψους 16.500.000 ευρώ και 3 έργων στην Ηλεία, κόστους 4.000.000 ευρώ.

Τα έργα αυτά στοχεύουν στην αποτροπή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αλλά και στην αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο.

Στην Αχαΐα

Σύμφωνα με την απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, στην Αχαΐα προτείνεται η υλοποίηση έργων σε περιοχές των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Συγκεκριμένα, τα έργα που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν είναι η αποκατάσταση ζημιών, ο καθαρισμός των πρανών και της κοίτης του ποταμού Πείρου και παραποτάμων στη Δυτική Αχαΐα, αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Πείρου, επίσης στη Δυτική Αχαΐα, καθώς και αποκατάσταση ζημιών και καθαρισμός ρεμάτων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Επίσης, προτείνεται η αποκατάσταση των ζημιών σε τρεις επαρχιακές οδούς που διέρχονται από τους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας.

Ακόμη, προγραμματίζεται η αποκατάσταση πυρόπληκτου τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου στην περιοχή Καμίνια, του Δήμου Πατρέων.

Στην Αιτωλοακαρνανία

Όπως προβλέπεται από την απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, στην Αιτωλοακαρνανία προτείνεται η υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση του πυρόπληκτου τμήματος της εθνικής οδού Αμφιλοχίας- Βόνιτσας, στη θέση Παλιάμπελα, καθώς και για την αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς, Εύηνο και Αχελώο.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου, όπως ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών κλπ σε περιοχές των Δήμων, Ακτίου – Βόνιτσας και Μεσολογγίου, καθώς και η αποκατάσταση του πυρόπληκτου οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού Βόνιτσας – Παλαίρου.

Στην Ηλεία

Σύμφωνα με την απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, στην Ηλεία προβλέπεται η υλοποίηση δύο έργων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα, ο καθαρισμός κοίτης, άρση προσχώσεων και λοιπών φερτών υλικών στον ποταμό Ενιπέα και σε άλλα υδατορέματα στους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

Ακόμη, προγραμματίζεται η αποκατάσταση ζημιών τάφρων και λοιπών τεχνικών εγγειοβελτιωτικού, καθαρισμός κοίτης, άρση των προσχώσεων και φερτών υλικών στους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.