Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 23χρονος Νίκος που σκοτώθηκε σε τροχαίο επιστρέφοντας από τη δουλειά του

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και βρέθηκε σε γκρεμό στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον Νίκο Ρώσση, τον 23χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά. Ο 23χρονος, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής, εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στην Σκάλα, ενώ άγνωστα παραμένουν προς το παρόν, τα αίτια του τροχαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο χειμώνα αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης, ενώ αυτή τη χρονιά θα έπαιζε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς.

Από μικρή ηλικία του άρεσε το ποδόσφαιρο, ενώ έμαθε τα μυστικά της στρογγυλής θεάς σε ακαδημίες της Κεφαλονιάς. Στο παρελθόν και πριν βρεθεί στην Αθήνα όπου έπαιξε ποδόσφαιρο για δυο χρόνια στον ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και στην Αύρα Αργυρούπολης είχε παίξει για την ομάδα των Πρόννων και από φέτος θα αγωνιζόταν και πάλι με την κιτρινοπράσινη φανέλα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Κεφαλονιάς. Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς φίλους και συμπαίκτες οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως το χαμογελαστό παιδί χάθηκε τόσο πρόωρα.