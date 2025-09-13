Βάρδα: Συνελήφθη άνδρας με βαριά καταδίκη για ναρκωτικά και μικροποσότητα ηρωίνης

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών και κατασχέθηκε ηρωίνη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Βάρδα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, για διακίνηση ναρκωτικών, με την μορφή της κατοχής, και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης -8- ετών και χρηματική ποινή -3.000- ευρώ με μη ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης.