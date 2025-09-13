Πάτρα: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών με μαχαίρια σε νυχτερινό κέντρο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, με τέσσερις Αλβανούς να συλλαμβάνονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομοεθνών, όπου τρεις δράστες επιτέθηκαν με μαχαίρια σε τέσσερις άλλους, οι οποίοι αντέδρασαν επίσης με οπλισμό.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες και παράβαση νόμου περί όπλων, ενώ αναζητούνται ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.