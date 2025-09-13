Πάτρα: Σύλληψη τριών ατόμων για απόπειρα διάρρηξης και επίθεση σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν στην Πάτρα μετά από απόπειρα διάρρηξης και επίθεση σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικό εκτός διατεταγμένης Υπηρεσίας και από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί ηλικίας 20, 17 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, στην Πάτρα, αστυνομικός εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας αντιλήφθηκε τους τρεις κατηγορούμενους να προσπαθούν να διαρρήξουν κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και ενημέρωσε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Παράλληλα, κατευθύνθηκε προς τους κατηγορούμενους για να αποτρέψει την κλοπή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από κοινού στον αστυνομικό, τον οποίο γρονθοκόπησαν και του έριψαν πέτρες με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ο αστυνομικός που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε τον έναν κατηγορούμενο, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν μετά από αναζητήσεις και τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Ο ενήλικας συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.