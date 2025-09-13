Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονο- Τον απείλησαν με σουγιά και τον ανάγκασαν να γονατίσει

Εφιαλτικές στιγμές ζούσε από τον Αύγουστο ένας 15χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπεσε θύμα σωματικής και διαδικτυακής βίας από δύο συνομηλίκους του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όλα ξεκίνησαν στα τέλη του καλοκαιριού, όταν δύο ανήλικοι –ένας 14χρονος και ένας 15χρονος– άρχισαν να τον απειλούν και να τον παρενοχλούν μέσω των social media. Ο 15χρονος δεν έμεινε άπραγος και απευθύνθηκε στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά τους.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι φερόμενοι ως δράστες αγνόησαν τις συνέπειες και συνέχισαν τη στοχοποίηση του ανήλικου. Το περασμένο Σάββατο (06.09.2025), τον εντόπισαν στην περιοχή του Μονόλοφου και, αφού τον εξύβρισαν, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον άγρια στο πρόσωπο.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ ο 15χρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Οι δράστες φαίνεται πως τον απείλησαν με σουγιά ενώ τράβαγαν σε βίντεο τον άγριο ξυλοδαρμό το οποίο ανέβασαν στα social media.

Μια μέρα αργότερα, στις 7 του μήνα, οι δράστες εντόπισαν το θύμα στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου με χρήση βίας ο ένας από τους δύο, τον ανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Και αυτή την επίθεση κατέγραψαν στο κινητό τους.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.