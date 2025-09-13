Αμαλιάδα: 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε σπίτι που τυλίχτηκε στις φλόγες

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (13.09.2025) στην περιοχή Λαβδέικα, όταν ένας άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, το οποίο είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8:00 π.μ. σε ένα από τα δωμάτια της μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνος του ο άτυχος άνδρας. Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και την παρουσία του διοικητή, ο άνδρας δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως.

Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, όμως η ατμόσφαιρα στο σημείο ήταν αποπνικτική. Εντοπίστηκε επίσης μία φιάλη υγραερίου, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο περαιτέρω έκρηξης, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο και συνεργείο της ΔΕΗ για την αποτροπή κάθε ενδεχόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και στο παρελθόν είχε χάσει τον έναν από τους δύο αδελφούς του, με τον δεύτερο να είναι το μόνο κοντινό του πρόσωπο που είχε απομείνει.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο του άνδρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς.