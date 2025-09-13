Κάτω Πατήσια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα- Οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό»

Τα ξημερώματα του Σαββάτου
Μία γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο στα Κάτω Πατήσια.
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13.09.2025) στη διασταύρωση των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Αγίου Δημητρίου Όπλων. Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πως έγινε το τροχαίο, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός πορείας και να «καρφωθεί» σε κολώνα φωτισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ: Ψηφιακές κάμερες και αυστηρά πρόστιμα για αλκοόλ και χρήση κινητού στο τιμόνι
Τάιλερ Ρόμπινσον: «Παραδώσου», του είπε ο πατέρας του- «Καλύτερα να αυτοκτονήσω», απάντησε ο δολοφόνος του Κερκ- Ο ρόλος του οικογενειακού φίλου που κάλεσε τις Αρχές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr