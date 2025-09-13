Κάτω Πατήσια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα- Οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό»

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο στα Κάτω Πατήσια.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13.09.2025) στη διασταύρωση των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Αγίου Δημητρίου Όπλων. Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πως έγινε το τροχαίο, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός πορείας και να «καρφωθεί» σε κολώνα φωτισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.