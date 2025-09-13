Τάιλερ Ρόμπινσον: «Παραδώσου», του είπε ο πατέρας του- «Καλύτερα να αυτοκτονήσω», απάντησε ο δολοφόνος του Κερκ- Ο ρόλος του οικογενειακού φίλου που κάλεσε τις Αρχές

Δραματικές στιγμές πριν τη σύλληψη – Η κρίσιμη παρέμβαση του πατέρα και του πάστορα
Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες λεπτομέρειες για τη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.
Σύμφωνα με το CBS News, ο πατέρας του Ρόμπινσον αναγνώρισε τον γιο του σε φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές και αμέσως τον ρώτησε αν ήταν εκείνος. Ο Ρόμπινσον φέρεται να παραδέχθηκε ότι απεικονιζόταν στις φωτογραφίες, με τον πατέρα του να τον παροτρύνει να παραδοθεί.
Ο 22χρονος όμως απάντησε ότι σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην οικογένεια. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον μεταπείσει, ο πατέρας του επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο και πάστορα.
Ο πάστορας, που εργάζεται και ως αξιωματικός ασφαλείας σε δικαστήρια, μετέβη στο σπίτι μαζί με τον πατέρα και προσπάθησαν μαζί να ηρεμήσουν τον Ρόμπινσον, χωρίς επιτυχία. Τελικά, αποφάσισαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία.
Οι τοπικές Αρχές έθεσαν υπό προσωρινή κράτηση τον Ρόμπινσον μέχρι την άφιξη πρακτόρων του FBI, οι οποίοι και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, τονίζοντας ότι μέσα σε 33 ώρες οι ερευνητές σημείωσαν «ιστορική πρόοδο».
Συγκεκριμένα:
- Στις 12:23 το μεσημέρι - τοπική ώρα - της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε.
- Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.
- Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.
- Χθες στις 10:00 το πρωί - τοπική ώρα - δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.
- Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.
- Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.
- Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.
- Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.
Οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Γιούτα για τη σύλληψη του δράστη:
