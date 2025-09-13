Τάιλερ Ρόμπινσον: «Παραδώσου», του είπε ο πατέρας του- «Καλύτερα να αυτοκτονήσω», απάντησε ο δολοφόνος του Κερκ- Ο ρόλος του οικογενειακού φίλου που κάλεσε τις Αρχές

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες λεπτομέρειες για τη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με το CBS News, ο πατέρας του Ρόμπινσον αναγνώρισε τον γιο του σε φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές και αμέσως τον ρώτησε αν ήταν εκείνος. Ο Ρόμπινσον φέρεται να παραδέχθηκε ότι απεικονιζόταν στις φωτογραφίες, με τον πατέρα του να τον παροτρύνει να παραδοθεί.

Ο 22χρονος όμως απάντησε ότι σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην οικογένεια. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον μεταπείσει, ο πατέρας του επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο και πάστορα.

Ο πάστορας, που εργάζεται και ως αξιωματικός ασφαλείας σε δικαστήρια, μετέβη στο σπίτι μαζί με τον πατέρα και προσπάθησαν μαζί να ηρεμήσουν τον Ρόμπινσον, χωρίς επιτυχία. Τελικά, αποφάσισαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

Οι τοπικές Αρχές έθεσαν υπό προσωρινή κράτηση τον Ρόμπινσον μέχρι την άφιξη πρακτόρων του FBI, οι οποίοι και προχώρησαν στη σύλληψή του.