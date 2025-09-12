Άμεση παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα ζητούν Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία

Back to Top
Η ανακοίνωση των τριών ΥΠΕΞ

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να προχωρήσει σε «άμεση παύση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, στον απόηχο της ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού ότι σκοπεύει να εντείνει τις επιθέσεις του στην περιοχή.

«Ζητούμε επειγόντως άμεση διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, οι οποίες προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς αμάχων, θύματα μεταξύ αμάχων και καταστροφή βασικών υποδομών» ανέφερε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών των τριών χωρών, την οποία απέστειλε το Βερολίνο.

Παράλληλα οι τρεις ΥΠΕΞ καταδίκασαν τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι οι επιδρομές αυτές που είχαν στόχο την ηγεσία της Χαμάς, παραβίασαν την κυριαρχία του Κατάρ και διακινδύνευσαν περαιτέρω κλιμάκωση.

«Τέτοια ενέργεια συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την επίτευξη μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Κατάρ και υποστηρίζουμε πλήρως τον ζωτικό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς».

