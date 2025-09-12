Τραμπ για Πούτιν: «Η υπομονή μου εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα»

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι η υπομονή του απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν πλησιάζει στα όριά της.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Fox and Friends», ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις τελευταίες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις.
«Εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πόση υπομονή έχει με τον ρώσο πρόεδρο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε πως σκέφτεται να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, δασμούς και άλλα μέτρα για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Όπως είπε έχει κάνει ήδη πολλά, «η Ινδία ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας. Έβαλα δασμούς στην Ινδία γιατί αγοράζει πετρέλαιο από την Ρωσία. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πολυπόθητη συνάντηση μεταξύ Βλάντιμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και είπε πως «είναι απίστευτο, όταν ο Πούτιν θέλει να συναντηθούν ο Ζελένσκι δεν ήθελε. Όταν το ήθελε ο Ζελένσκι ο Πούτιν αρνιόταν. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει, αλλά το τι θα κάνει ο Πούτιν είναι ένα ακόμη ερώτημα».
