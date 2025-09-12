Τραμπ για Πούτιν: «Η υπομονή μου εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι η υπομονή του απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν πλησιάζει στα όριά της.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Fox and Friends», ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις τελευταίες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις.

«Εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πόση υπομονή έχει με τον ρώσο πρόεδρο.