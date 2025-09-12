Παναγοπούλα: Δραματικά τα πρώτα λεπτά μετά το δυστύχημα - Συγκλονίζουν οι φωνές: «Έναν πυροσβεστήρα!»

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με τραγική κατάληξη.

Μια 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να κινείτο για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σκοτώθηκε με φρικτό τρόπο, καθώς το όχημά της ανεφλέγη μετά τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Παναγοπούλας, όπου το αυτοκίνητο της ηλικιωμένης πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το αυτοκίνητό της τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η ίδια εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό.

Βίντεο από το σημείο, που δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνουν τον πανικό και την αγωνία των αυτοπτών μαρτύρων. Οδηγοί που σταμάτησαν αμέσως, ακούγονται να καλούν σε βοήθεια φωνάζοντας «έναν πυροσβεστήρα, γρήγορα!», ενώ άλλοι επιχειρούν να προσεγγίσουν το φλεγόμενο όχημα για να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα – δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.