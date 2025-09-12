Back to Top
Ολυμπία Οδός: H ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο στην Παναγοπούλα

Ολυμπία Οδός: H ανακοίνωση της αστυνομία...

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Ανακοίνωση για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας χθες ωράδυ εξέδωσε η αστυνομία καθώς σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε αυτή η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που
συνέβη χθες το βράδυ, στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας.


Ειδικότερα, 70χρονη ημεδαπή γυναίκα οδηγώντας αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός άνδρας, με
συνεπιβάτη έναν ακόμη άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν θανάσιμα οι οδηγοί των δύο οχημάτων και ο σοβαρός τραυματισμός του άνδρα συνεπιβάτη του φορτηγού. Κατά την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα που οδηγούσε η 70χρονη με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.


Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών.

