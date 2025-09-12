Γιατί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι προσωπικό πλήγμα για τον Τραμπ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δεν είναι μία ακόμη τραγική είδηση που θα περάσει από τα αμερικανικά δελτία και δεδομένα δεν είναι από αυτές που δίνουν «εύκολο» πάτημα στον Λευκό Οίκο. Το σοκ που έχει προκαλέσει αγγίζει τον πυρήνα του MAGA κινήματος και φέρνει τον Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί να σταθεί πάνω από την πόλωση που και ο ίδιος καλλιέργησε ή θα παρασυρθεί από αυτήν;

Ο Κερκ δεν ήταν ένας τυχαίος «σύμμαχος» και σε καμία περίπτωση δεν ήταν από τις επιλογές όπως ο Έλον Μασκ που όταν εκπλήρωσαν τον σκοπό τους αποσύρθηκαν. Στις εκλογές του 2024 έπαιξε κεντρικό ρόλο στη μάχη του Τραμπ να ξανακερδίσει το Λευκό Οίκο. Μέσα από την Turning Point USA, έβαλε τη σφραγίδα του στα πανεπιστήμια και στη νεολαία, έσπρωξε χιλιάδες φοιτητές προς τις κάλπες και έδωσε φωνή σε μια γενιά που ένιωθε ότι αγνοείται από το πολιτικό κατεστημένο. Όσοι θυμούνται το κύμα στο TikTok και την παρουσία του στα campus, ξέρουν καλά πόσο βαθιά άγγιξε ένα κοινό που συνήθως μένει εκτός συντηρητικής αφήγησης. Ειδικά στην κρίσιμη (flip state) πολιτεία της Αριζόνα ο Κερκ έφερε περισσότερους από 120.000 ανθρώπους στις τοπικές κάλπες με τον Τραμπ να κερδίσει τελικώς τη μάχη με το οριακό – για τα αμερικανικά δεδομένα – 180.000 ψήφους διαφορά.

Η απώλειά του αφήνει κενό στρατηγικό για τον Λευκό Οίκο και η συγκυρία το κάνει ακόμα βαρύτερο. Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να υψώσει τις σημαίες μεσίστιες και να του απονείμει μεταθανάτια το Medal of Freedom. Όμως η πολιτική φθορά που η δολοφονία του Κερκ μπορεί να φέρει στον ίδιο τον πυρήνα που στηρίζει φανατικά τον Τραμπ δύσκολα θα αποφευχθεί. Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ξεφυτρώνουν» θεωρίες που μιλούν για ξένη εμπλοκή - απόπειρες να συνδεθεί το Ισραήλ με τη δολοφονία, ιστορίες που δεν πατούν σε καμία επίσημη έρευνα αλλά βρίσκουν απήχηση σε ένα κοινό που αναζητά απεγνωσμένα ξανά σκοτεινά κίνητρα πίσω από κάθε τραγωδία. Η συγκεκριμένη τάση όπως και μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του ίδιου του Τραμπ δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα φέρει συσπείρωση και όχι αποσύνδεση από τους στόχους του Λευκού Οίκου καθώς πλέον ο Τραμπ είναι Πρόεδρος και όχι υποψήφιος…

Την ταχύτατη διασπορά τέτοιων θεωριών δεν βοηθά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κερκ το τελευταίο διάστημα είχε αφήσει αιχμές για την ισραηλινή ηγεσία, υιοθετώντας αφηγήσεις πως γνώριζαν εκ των προτέρων για τις επιθέσεις της Χαμάς πριν από τα γεγονότα του «Μαύρου Σαββάτου». Την ίδια στιγμή, ο Κερκ πίεζε όλο και πιο ανοιχτά και επίμονα στο να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι που αφορούν τον Τζέφρι Έπστιν, συνδέοντας την υπόθεση με την αδιαφάνεια των ελίτ και τον εδώ και χρόνια νεκρό τραπεζίτη με τις μυστικές υπηρεσίες του Τελ Αβίβ.

Το πραγματικά τρομακτικό είναι πως η δολοφονία του Κερκ δεν είναι μόνο ένα έγκλημα, ή ακόμη μία δολοφονία με πολιτικά (ή όχι θα φανεί όταν συλληφθεί ο αυτουργός) κίνητρα. Είναι ο καθρέφτης της Αμερικής του σήμερα, μιας χώρας διχασμένης, όπου το μίσος ξεχειλίζει στα social και η πολιτική αντιπαράθεση έχει μετατραπεί σε μάχη χωρίς όρια. Ο Τραμπ καλείται να αποδείξει αν μπορεί να σταθεί ηγέτης πάνω από τα πάθη. Αν περιοριστεί στο να συσπειρώσει τη βάση του γύρω από το πένθος, θα χάσει τόσο το κέντρο όσο και την ίδια την ουσία. Το μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο είναι να μιλήσει για ενότητα και να το εννοεί.

Ο Τραμπ έχασε την πιο δυναμική φωνή του στους νέους

Η δύναμη που χάνει ο Τραμπ με την απώλεια του Κερκ δεν είναι μόνο η πολιτική του παρουσία, αλλά η τεράστια απήχηση στα social media. Ο Κερκ είχε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter/X, 1,7 εκατομμύριο στο Instagram και σχεδόν 3 εκατομμύρια στο TikTok, με τα βίντεό του να συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές τον μήνα. Τα podcasts και οι εκπομπές του ξεπερνούσαν συχνά το ένα εκατομμύριο ακροατές εβδομαδιαίως, κάνοντάς τον έναν από τους ισχυρότερους «πολλαπλασιαστές» της προεδρικής γραμμής. Με τη δολοφονία του, ο Τραμπ χάνει ένα ανεκτίμητο κανάλι επικοινωνίας με τη νεολαία και με ένα κοινό που δεν ενημερώνεται από τις παραδοσιακές εφημερίδες ή τα κλασικά τηλεοπτικά δίκτυα.

πηγή protothema.gr