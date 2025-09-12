Νέα τραγωδία στην Κρήτη: θανατηφόρα παράσυρση 19χρονης

Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης. Μια 19χρονη από την Ουκρανία, βρήκε τραγικό θάνατο επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, στις 11:40 το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι παρασύρθηκε από το όχημα του 21χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

πηγή cretalive.gr