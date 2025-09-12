Τραγωδία στην άσφαλτο στην Παναγοπούλα: Aπό το Αίγιο η οδηγός που απανθρακώθηκε- Δύο οι νεκροί

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν., με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς. Έναν άνδρα και μια γυναίκα, καθώς και έναν σοβαρά τραυματία, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα ΙΧ φορτηγό, τα οποία κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο ΙΧ επιβατικό, και με αποτέλεσμα να χάσει επί τόπου την ζωή του η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για την 70χρονη Ντίνα –Μαρία Καργάδου, κάτοικο εν ζωή Αιγίου.

O δεύτερος νεκρός , οδηγός από το άλλο όχημα ήταν ηλικίας 54 ετών, κάτοικος Αθηνών ενώ και ο τραυματίας κατοικεί στην Αθήνα.