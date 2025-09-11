Αίγιο: IX παρέσυρε δύο ανήλικα κορίτσια- Τραυματίστηκαν ελαφρά

Δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από παράσυρση από ΙΧ αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.09.25) σε κεντρική οδό του Αιγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια προληπτικά στο Καραμανδάνειο. Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας.