Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίγιο: IX παρέσυρε δύο ανήλικα κορίτσια- Τραυματίστηκαν ελαφρά

Αίγιο: IX παρέσυρε δύο ανήλικα κορίτσια-...

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας

Δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από παράσυρση από ΙΧ αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.09.25) σε κεντρική οδό του Αιγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια προληπτικά στο Καραμανδάνειο. Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας.

Ειδήσεις Τώρα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δημοσιοποίησε φωτογραφίες του δράστη

Σε ύφεση η φωτιά στην περιοχή Άλσος Αιγιάλειας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Χαραγμένα συνθήματα υπέρ τρανς δικαιωμάτων στις σφαίρες του δράστη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αίγιο Αιγιάλεια Τροχαίο ατύχημα Παράσυρση Τραυματίες

Ειδήσεις