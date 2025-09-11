Back to Top
Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δημοσιοποίησε φωτογραφίες του δράστη

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Το FBI δημοσιοποίησε εικόνα του υπόπτου για τη δολοφονία, καλώντας το κοινό να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το ομοσπονδιακό γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε συγκεκριμένα: «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».

Η δημοσίευση της φωτογραφίας ακολούθησε την ανακοίνωση του FBI ότι κατέχει καθαρό βίντεο με τον φερόμενο δράστη. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που χειρίζονται την υπόθεση, οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν το τυφέκιο του υπόπτου σε μια δασώδη περιοχή, από όπου φέρεται να διέφυγε μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της, η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα φυσίγγια στο όπλο του δράστη ήταν χαραγμένα με αντιφασιστικά συνθήματα και μηνύματα υποστήριξης προς τα τρανς άτομα.

Το χρονικό της δολοφονίας που συγκλόνισε τον κόσμο

Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός για τις ομιλίες του σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, βρισκόταν στο Utah Valley University για την πρώτη από μια σειρά προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Φορώντας ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθόταν σε καρέκλα κάτω από μια λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντώντας σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε υπαίθριο χώρο.

Βίντεο δείχνουν ότι ο Κερκ συζητούσε με έναν φοιτητή για τους μαζικούς πυροβολισμούς, λίγο πριν πέσει νεκρός.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» αναρωτήθηκε, πριν απαντήσει: «Πάρα πολλοί».

