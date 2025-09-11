Καρυστιανού: «Ήρθε η ώρα της δράσης μας ως πολίτες - Ο ανακριτής να μην κλείσει την υπόθεση»

«Η χρονιά που ξεκινά θα μας βρει σε δρόμους και πλατείες», δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (08/11) στην πλατεία Παραμάνας στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Στην ομιλία της, μπροστά σε μια επιγραφή με τα ονόματα των 57 θυμάτων, η κα Καρυστιανού τόνισε ότι «έχει έρθει η ώρα της δράσης μας ως πολίτες» και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να «διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει». Επανέλαβε τη θέση ότι το δυστύχημα στα Τέμπη ήταν «έγκλημα» και άσκησε κριτική στον χειρισμό της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως «ο ανακριτής θα έπρεπε να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ερευνών και όχι να κλείσει άρον-άρον την υπόθεση».

«Μέσα από την αφύπνιση μπορεί να χτιστεί μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο υπεύθυνη, πιο ανθρώπινη. Και το λέω ξανά στη νεολαία: Οργανωθείτε, δράστε, κι εμείς όλοι θα είμαστε δίπλα σας» σημείωσε κλείνοντας. Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο Θέρμης, παρευρέθηκαν εκατοντάδες πολίτες και άλλοι συγγενείς θυμάτων. Κοινό αίτημα όλων ήταν η απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για τις παραλείψεις που οδήγησαν στη σύγκρουση των τρένων.