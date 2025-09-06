Τέμπη - Μαρία Καρυστιανού: «Θα διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την Ελλάδα που μας αξίζει»

Μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το Σύνταγμα για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το κάλεσμα ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, την περασμένη εβδομάδα.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μαζευτήκατε εδώ και σε κάθε πλατεία για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει», τόνισε αρχικά στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού.

Και συγκινημένη, η Μαρία Καρυστιανού είπε, καταλήγοντας: «Γίναμε το όνειρο που δεν προλάβατε να ζήσετε, γίναμε εκείνη η τελευταία ανάσα που πήρατε με δυσκολία, και τα παιδιά όλων έγιναν τα δικά μας παιδιά και όλοι έχουμε γίνει ένα γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας γρήγορα εκεί που θέλεις, κι εμείς έχουμε αποφασίσει πού θέλουμε να πάμε: Οραματιζόμαστε μία όμορφη, δίκαιη και ανεξάρτητη χώρα».



Μεγάλη ήταν η συγκίνηση και προς το τέλος της εκδήλωσης όταν αγόρια και κορίτσια ανέβηκαν στο βήμα, διαβάζοντας τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.