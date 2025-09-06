Tέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας συρρέουν από νωρίς στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Το κάλεσμα ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, την περασμένη εβδομάδα.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα: «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τις 16:00 ο σταθμός Σύνταγμα είναι κλειστός με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. λόγω της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.