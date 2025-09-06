Στους δρόμους και πάλι οι Πατρινοί για τα Τέμπη - "Ζητείται δικαιοσύνη"- ΦΩΤΟ

Η Πάτρα συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Πλατεία Γεωργίου.

Η κινητοποίηση οργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης που ξεκίνησε από τον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» καλώντας τους πολίτες να απαιτήσουν δικαιοσύνη, αλήθεια και ασφάλεια για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής δράσης, χωρίς κομματικές στοχεύσεις, για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων. Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση έχει στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να απαιτήσει απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το συλλαλητήριο στην Πάτρα εντάσσεται στην πανελλαδική προσπάθεια των πολιτών να στείλουν μήνυμα ευθύνης και αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.