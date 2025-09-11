Back to Top
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αιγιάλειας- Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης

Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Νέο μήνυμα για εκκένωση οικισμών

Λίγο μετά τις 14:30 ήχησε το πρώτο 112 για «ετοιμότητα» και το δεύτερο λίγο μετά τις 15:15 για «απομάκρυνση τον κατοίκων από το Μερτίδι προς το Αίγιο».

Στη συνέχεια λίγο μετά τις 3.15 η Πολιτική Προστασία έστειλε και νέο μήνυμα στο οποίο αναφέρει τα εξής: Αγροτοδασικη πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεται στη περιοχή Λάκκα, απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας, στη δυτική Αιγιάλεια.

Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Αναλυτικά το μήνυμα της πυροσβεστικής: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

