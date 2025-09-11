Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αιγιάλειας- Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης

Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Νέο μήνυμα για εκκένωση οικισμών

Λίγο μετά τις 14:30 ήχησε το πρώτο 112 για «ετοιμότητα» και το δεύτερο λίγο μετά τις 15:15 για «απομάκρυνση τον κατοίκων από το Μερτίδι προς το Αίγιο».

Στη συνέχεια λίγο μετά τις 3.15 η Πολιτική Προστασία έστειλε και νέο μήνυμα στο οποίο αναφέρει τα εξής: Αγροτοδασικη πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεται στη περιοχή Λάκκα, απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης.