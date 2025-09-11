Σοκαριστικό τροχαίο στην Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών στο ύψος της Παναγοπούλας- Απανθρακώθηκε οδηγός- Δύο ακόμη τραυματίες- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός Ι.Χ. τύπου Yaris φέρεται να επιχείρησε προσπέραση σε όχημα τύπου Ford Raptor, όταν - υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Ακολούθησαν τρεις ανατροπές, με το Yaris να καταλήγει στην άκρη του δρόμου, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Οι δύο επιβάτες του Ford Raptor τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει τα εξής:

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.