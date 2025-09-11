Η δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα από τον Αρκά: Λευκή Ουκρανή, δεν πουλάει το θέμα

Θα είχαν βουίξει τα social media λένε κάποιοι. Η επιλεκτική ευαισθησία αποτελεί σημείο των καιρών και διαχρονική πάθηση. Ο Αρκάς, μάλιστα το εντόπισε και το αποτύπωσε με τον καυστικό τρόπο που το συνηθίζει.

Τι θα συνέβαινε σε επίπεδο αντιδράσεων και στην Ελλάδα αν στην θέση της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα που σφαγιάστηκε σε ένα τρένο στην Βόρεια Καρολίνα ήταν μια παλαιστίνια πρόσφυγας;

Για την ιστορία

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν άντρα που καθόταν πίσω της, σε ένα τρένο, σε μια δολοφονία που καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί φρίκη. Η Ιρίνα ήταν απλώς μία από τους επιβάτες του νυχτερινού τρένου στο σταθμό Scaleybark στη Βόρεια Καρολίνα. Φορούσε χακί παντελόνι και σκούρο πουκάμισο, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της ήταν καλυμμένα με ένα καπέλο από την πιτσαρία Zepeddie. Μόλις είχε σχολάσει. Όπως και οι υπόλοιποι επιβάτες, έτσι και εκείνη, ήταν απορροφημένη στο κινητό της ενώ το τρένο προχωρούσε. Η Ζαρούτσκα, πρόσφυγας από την Ουκρανία, είχε επιλέξει μια κενή σειρά καθισμάτων, μπροστά από έναν άνδρα με κόκκινο φούτερ.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντεκάρλος Μπράουν, ο επιβάτης πίσω της, σηκώθηκε κι έβγαλε ένα μαχαίρι. Για μια στιγμή κοίταξε έξω από το παράθυρο. Στη συνέχεια μαχαίρωσε την 23χρονη θανάσιμα. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια επιβατών που έμειναν παγερά αδιάφοροι μπροστά σε όσα συνέβαιναν. «Ι got that white girl» ακούγεται κυνικά μετά τη δολοφονία της.

Η κυκλοφορία του βίντεο της δολοφονίας και το εκτενές ποινικό παρελθόν του Μπράουν – που περιλαμβάνει καταδίκες για ένοπλη ληστεία, κλοπή και διάρρηξη – προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και συντηρητικούς πολιτικούς, ως παράδειγμα της εγκληματικότητας που πλήττει, όπως ισχυρίζονται, πολλές πόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.



