Χαμάς: «Η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα δεν θα επηρεάσει τις θέσεις μας για την κατάπαυση του πυρός»

Τι αναφέρει η Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε πως η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, που στόχευσε τη διαπραγματευτική της αποστολή, δεν θα αλλάξει τη στάση της σχετικά με την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε τηλεοπτική του δήλωση, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Φαουζί Μπαρχούμ, χαρακτήρισε την επίθεση «εγκληματική ενέργεια» και τόνισε πως συνιστά «δολοφονία ολόκληρης της διαπραγματευτικής διαδικασίας». Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι «πλήρως συνένοχες» στο χτύπημα.

Σύμφωνα με την Χαμάς, η αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο το σπίτι του Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της διαπραγματευτικής αποστολής. Αν και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρά ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, αναφέρεται ότι ο γιος του, Χιμάμ αλ Χάγια, σκοτώθηκε στην επίθεση. Τραυματίστηκαν επίσης η σύζυγος του Χαλίλ αλ Χάγια, καθώς και η σύζυγος του Χιμάμ, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο Μπαρχούμ υπογράμμισε πως, παρά την αποτυχία της επίθεσης να εξοντώσει ηγετικά στελέχη, οι θέσεις της Χαμάς σχετικά με την κατάπαυση του πυρός παραμένουν αμετάβλητες. Οι βασικές απαιτήσεις της οργάνωσης περιλαμβάνουν: τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας, πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, ανταλλαγή κρατουμένων και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς κατέληξε λέγοντας ότι η επίθεση αυτή αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια του Ισραήλ να παρουσιάσει μια ψευδή εικόνα νίκης, έπειτα από 23 μήνες πολέμου χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

