Πάτρα: Περιστατικό ενδοσχολικής βίας με θύμα 14χρονο σε Γυμνάσιο

Τραυματίστηκε ελαφρά

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς συνοδεύτηκε και από το πρώτο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε Γυμνάσιο της περιοχής, ένας 16χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε έναν 14χρονο συμμαθητή του, προκαλώντας του ελαφριές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.

