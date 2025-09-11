Καιρός: Πιο ζεστός από το κανονικό θα είναι ο Οκτώβριος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Θερμότερος από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα αναμένεται να είναι ο φετινός Οκτώβριος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 76% των προβλεπόμενων σεναρίων δείχνει ότι η μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (βάσει της περιόδου αναφοράς 1993–2016). Ειδικότερα, η πιθανότητα για θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 27%, μεταξύ 1 και 2°C φτάνει το 31%, ενώ για αποκλίσεις άνω των 2°C ανέρχεται στο 18%.

Αντίθετα, η πιθανότητα για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 18%, ενώ μόνο το 6% των σεναρίων προβλέπει πτώση άνω του 1°C. Η μέση τιμή των 400 διαφορετικών σεναρίων διαμορφώνεται στο +0,92°C.

Σε επίπεδο Ευρώπης, ο χάρτης που δημοσιοποιεί το meteo.gr αποτυπώνει τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις του Οκτωβρίου βάσει της μέσης τιμής όλων των σεναρίων. Όπως φαίνεται, σχεδόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο αναμένονται θετικές αποκλίσεις, με τις πιο έντονες να εντοπίζονται στη βορειοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπου τοπικά ξεπερνούν τον +1°C.

Η εν λόγω πρόγνωση προκύπτει από την επεξεργασία 400 πιθανών σεναρίων, τα οποία έχουν παραχθεί από οκτώ διεθνή κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία). Τα δεδομένα παρέχονται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Climate Change Service.

Υπενθυμίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις συνοδεύονται από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και σκοπός τους είναι κυρίως η εκτίμηση της γενικής τάσης για την εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών σε μηνιαία ή εποχική βάση. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι αποκλίσεις στη θερμοκρασία μπορεί να διαφέρουν σε τοπικό και ημερήσιο επίπεδο, λόγω της επίδρασης μεμονωμένων καιρικών συστημάτων, από τη μέση τιμή που προκύπτει για έναν ολόκληρο μήνα.





