Στο εδώλιο έξι άτομα για τον εκβιασμό του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Πάτρας, παραπέμπονται να δικαστούν έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα (μεταξύ αυτών και τρείς Ηλείοι δικηγόροι) για την υπόθεση εκβιασμών κατά του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νικόλαου Κοροβέση.

Τα συγκεκριμένα άτομα έχοντας ο καθένας διαφορετικούς ρόλους – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – εκβίαζαν τον κ. Κοροβέση με σκοπό να αποκομίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά και να βλάψουν το λειτούργημά του απειλώντας ότι θα δώσουν στην δημοσιότητα ευαίσθητα στοιχεία προσωπικών του δεδομένων.

Με βάση το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας, στο οποίο αναφέρεται η εφημερίδα «Πατρίς», οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, θα δικαστούν για την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα.

Oι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων τρεις δικηγόροι και ένας ιδιώτης, παραπέμπονται για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Επίσης, σε όλους τους κατηγορούμενους αποδόθηκε η κατηγορία της σύστασης και συμμετοχής σε συμμορία για τη διάπραξη κακουργήματος.

Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί από το στάδιο της κύριας ανάκρισης τις αποδιδόμενες σε αυτούς κατηγορίες.