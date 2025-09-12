Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο στη στέγη κτιρίου

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 καταθέσεις, ενώ είκοσι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται στενά στην έρευνα. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον φερόμενο ως δράστη.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν επίσης δημοσιεύσει φωτογραφίες που δείχνουν τον άνδρα να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, μετά τη δολοφονία στις ΗΠΑ.

Σε αυτό φαίνεται να περπατά στη στέγη του κιρίου απ’ όπου ερρίφθη η θανατηφόρα σφαίρα, προτού κατέβει και διαφύγει σε δασική περιοχή, όπως μεταδίδει το Sky News. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψε το όπλο του.

Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου φ αίνεται ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

THIS IS INSANE

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a…

Έκκληση των αρχών των ΗΠΑ στους πολίτες να τους δώσουν πληροφορίες για να συλληφθεί ο δράστης

Έπειτα από 24 και πλέον ώρες άκαρπου ανθρωποκυνηγητού, οι αρχές απηύθυναν χθες Πέμπτη έκκληση στους αμερικανούς πολίτες να τις βοηθήσουν να βρουν τον δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, η οποία προκάλεσε σοκ στη διχασμένη χώρα, όπου η πολιτική βία πλέον μοιάζει να αναζωπυρώνεται.

Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε προχθές Δευτέρα όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.

Αν και ακόμη η ταυτότητα και τα κίνητρα του ανθρώπους που τον σκότωσε δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, η ομοσπονδιακή αστυνομία, το FBI, κάνει λόγο για «στοχευμένη» επίθεση.

Χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα Σπένσερ Κοξ αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας — δεν υπάρχουν μείζονες πρόοδοι, ελλείψει σύλληψης. Διάφορα δεδομένα «ιατροδικαστικής» φύσης «τελούν υπό ανάλυση», είπε ο κ. Κοξ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προειδοποιώντας εναντίον της «παραπληροφόρησης», ταυτόχρονα έκανε έκκληση στο κοινό, που έχει ήδη δώσει 7.000 «ενδείξεις» σε ερευνητές. «Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του πληθυσμού», επέμεινε.

«Θα συλλάβουμε αυτό το πρόσωπο», ορκίστηκε και υποσχέθηκε πως θα ζητηθεί να του επιβληθεί «η ποινή του θανάτου» όταν δικαστεί.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επέρριψε προχθές την ευθύνη για τη δολοφονία στη «ριζοσπαστική αριστερά», κάλεσε χθες να υπάρξει «αντίδραση» αλλά χωρίς «βία».