«Δεν ξέρουμε τι έγινε…» - Συγκλονίζει ο γιος του 54χρονου που σκοτώθηκε στην Παναγοπούλα

Βαρύ πένθος για τον θάνατο του 54χρονου Μάκη Κοντοστάνου, ο οποίος σκοτώθηκε στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών από τον πρώτο του γάμο, ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό συμβάν — η δεύτερη νεκρή είναι μια 70χρονη γυναίκα.

Η οικογένεια του 54χρονου παραμένει συγκλονισμένη, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την ξαφνική απώλεια. Οι στιγμές είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς κανείς δεν μπορεί ακόμη να εξηγήσει πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα.

Ο Μάκης Κοντοστάνος καταγόταν από την Κέρκυρα, όπου ζει και ο πατέρας του, ο οποίος πληροφορήθηκε την τραγική είδηση από μακριά.

«Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει», είπε ο ένας από τους γιους του στο newsit.gr.

«Μάλλον μπερδεύτηκε»

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν η γυναίκα οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε φίλη της, η ηλικιωμένη οδηγός είχε ξεκινήσει για το εξοχικό της στο Λαμπίρι, αλλά φαίνεται πως μπερδεύτηκε, έχασε την έξοδο και κατέληξε να οδηγεί ανάποδα για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο.

Η 70χρονη μπήκε στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο των Σελιανιτίκων, με κατεύθυνση προς Πάτρα. Φτάνοντας στις σήραγγες της Παναγοπούλας, ακολούθησε τη λωρίδα που προορίζεται για οχήματα με επικίνδυνα φορτία, ενώ στη συνέχεια αποπροσανατολίστηκε, έκανε αναστροφή και κινήθηκε προς το Αίγιο – στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Παρά τα σήματα και τις προσπάθειες διερχόμενων οδηγών να την προειδοποιήσουν, η 70χρονη φαίνεται πως δεν κατάλαβε τον κίνδυνο.

Η σύγκρουση με διερχόμενο Ford Raptor ήταν σφοδρή. Το όχημα της ηλικιωμένης έκανε αρκετές τούμπες, ακινητοποιήθηκε στο κράσπεδο και τυλίχθηκε στις φλόγες, με την οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου της.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο επιβαίνοντες του άλλου οχήματος. Ο ένας εξ αυτών, ο 54χρονος Μάκης Κοντοστάνος, υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ στο νοσοκομείο. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, διατηρούσε μικρό λατομείο στα Μέγαρα και καταγόταν από την Κέρκυρα.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, που βύθισε στο πένθος δύο οικογένειες.