#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Παναγοπούλα: Το τραγικό παιχνίδι με τον γάμο και η απόφαση της συντρόφου του 54χρονου που έχασε τη ζωή του

Ο άτυχος άνδρας, 54 ετών, ένα από τα δύο θύματα του τροχαίου, θα πάντρευε σήμερα Παρασκευή το παιδί της συντρόφου του στην Αττική

Το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε  στη Παναγοπούλα το βράδυ της Πέμπτης είναι μια τραγωδία, ενώ μία πτυχή της "κρύβει" κι ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας.

Ο 54χρονος Ευθύμιος Κοντοστάνος κάτοικος Αθηνών, 54 ετών, είναι ένα από τα δύο θύματα του τροχαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, ιδιοκτήτης επιχείρησης και πατέρας δύο παιδιών από τον πρώτο του γάμο, θα πάντρευε σήμερα Παρασκευή το παιδί της συντρόφου του στην Αττική, ενώ θα γινόταν και η βάπτιση του παιδιού του ζευγαριού.

Η απόφαση για τη σύντροφό του ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν όμως και γενναία. Η τελετή αναμένεται να γίνει κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας λευκά ρούχα, για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του 54χρονου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θανατηφόρο τροχαίο Γάμος Παναγοπούλα

