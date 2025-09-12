Παναγοπούλα: Το τραγικό παιχνίδι με τον γάμο και η απόφαση της συντρόφου του 54χρονου που έχασε τη ζωή του

Το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε στη Παναγοπούλα το βράδυ της Πέμπτης είναι μια τραγωδία, ενώ μία πτυχή της "κρύβει" κι ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας.

Ο 54χρονος Ευθύμιος Κοντοστάνος κάτοικος Αθηνών, 54 ετών, είναι ένα από τα δύο θύματα του τροχαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, ιδιοκτήτης επιχείρησης και πατέρας δύο παιδιών από τον πρώτο του γάμο, θα πάντρευε σήμερα Παρασκευή το παιδί της συντρόφου του στην Αττική, ενώ θα γινόταν και η βάπτιση του παιδιού του ζευγαριού.

Η απόφαση για τη σύντροφό του ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν όμως και γενναία. Η τελετή αναμένεται να γίνει κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας λευκά ρούχα, για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του 54χρονου.