#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Πανικός στην Αγία Σοφία- Ενοχλούσαν κοπέλα και πέταξαν πέτρες σε άνδρα- Τον τραυμάτισαν- ΒΙΝΤΕΟ

Μία σύλληψη

Επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ρομά, ενοχλούσαν κοπέλα που περπατούσε, πλησιάζοντάς τη και η οποία άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν περαστικοί, ανάμεσα στους οποίους και ένας ααστυνομικός με πολιτικά, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Τότε τα δύο άτομα άρχισαν να πετούν πέτρες τραυματίζοντας τον αστυνομικό στο φρύδι.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε μία σύλληψη.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Ρομά Επεισόδιο

