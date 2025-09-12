Πάτρα: Πανικός στην Αγία Σοφία- Ενοχλούσαν κοπέλα και πέταξαν πέτρες σε άνδρα- Τον τραυμάτισαν- ΒΙΝΤΕΟ

Μία σύλληψη
Επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ρομά, ενοχλούσαν κοπέλα που περπατούσε, πλησιάζοντάς τη και η οποία άρχισε να καλεί σε βοήθεια.
Στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν περαστικοί, ανάμεσα στους οποίους και ένας ααστυνομικός με πολιτικά, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.
Τότε τα δύο άτομα άρχισαν να πετούν πέτρες τραυματίζοντας τον αστυνομικό στο φρύδι.
Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε μία σύλληψη.
