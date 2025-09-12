Eurobasket 2025: "Με αεροπλάνα και βαπόρια" αναχωρούν για τη Ρίγα οι φίλαθλοι της Εθνικής

Στο πλευρό της Εθνικής που απόψε στο πλαίσiο της διοργάνωσης του Eurobasket αντιμετωπίζει την Τουρκία, στον ημιτελικό, θα βρεθούν Έλληνες φίλαθλοι, με τους πρώτους να έχουω μπει ήδη σε αεροπλάνα για να βρεθούν στη Ρίγα της Λετονίας.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket, με στόχο την πρόκριση στον τελικό και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου μετά από 16 χρόνια.

Όλη η Ελλάδα αναμένεται να παρακολουθήσει τον ιστορικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket, ενώ δεν είναι λίγοι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν από κοντά την ομάδα.

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν στην πρωτεύουσα της Λετονίας για να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Για τη μετακίνησή των Ελλήνων φιλάθλων έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα. Τρεις πτήσεις αναχώρησαν ήδη από Αθήνα, ενώ η τέταρτη έφυγε από Θεσσαλονίκη με ώρα άφιξης στις 11:30.

Δεν είναι λίγοι και οι φίλαθλοι που προτίμησαν για οικονομικούς λόγους να φτάσουν στη Λετονία με ανταποκρίσεις.